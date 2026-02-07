Sırp lider Dodik’ten ABD’de de ayrılıkçı çıkış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bosna Hersek’te ayrılıkçı açıklamalarıyla sık sık tartışma konusu olan Sırp lider Milorad Dodik, İsrail temaslarının ardından ABD’de yaptığı açıklamalarda da RS’nin Bosna Hersek’ten ayrılması gerektiğini savundu.

ABD TEMASLARINDAN "BAĞIMSIZLIK" VURGUSU

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, RS Geçici Başkanı Ana Trisic-Babic ve Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) lideri Dodik’ten oluşan heyet, ABD’de çeşitli temaslarda bulundu. Dodik, Amerikan medyasına yaptığı değerlendirmelerde RS’nin “bağımsızlık” iddiasını bir kez daha dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’tan destek istediğini söyleyen Dodik, Trump için “insanlığın umudu” ifadesini kullandı.

MÜSLÜMAN BOŞNAKLARA YÖNELİK SUÇLAMALAR

RS’nin Bosna Hersek’ten ayrılmasının daha istikrarlı bir yapı sağlayacağını öne süren Dodik, Sırpların çoğunluğu Müslüman olan bir çevrede azınlık haline getirilmeye çalışıldığını iddia etti. Açıklamalarında Boşnaklara yönelik sert ve tartışmalı ifadeler kullanan Dodik, geçmişe ilişkin suçlamalarla ayrılıkçı söylemini sürdürdü.

İSRAİL ZİYARETİNDE DE AYNI MESAJLAR

Dodik ve RS Geçici Başkanı Trisic-Babic, 29 Ocak’ta İsrail’i ziyaret ederek Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüşmüştü. Dodik, bu görüşmelerde de RS’nin bağımsızlığına ilişkin taleplerini gündeme getirdiğini açıklamıştı.

RS'DE TARTIŞMALI SANDIKLARDA SEÇİM TEKRARI

Öte yandan RS’de, 23 Kasım 2025’te yapılan erken başkanlık seçiminde sonuçları geçersiz sayılan 136 sandıkta yarın yeniden oy kullanılacak. Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), bu sandıklarda 84 bin 474 seçmenin oy kullanma hakkı bulunduğunu duyurdu.

Tekrarlanacak seçimde, SNSD’nin desteklediği RS Bilim, Teknoloji ve Yüksek Öğrenim Bakanı Sinisa Karan ile Sırp Demokrat Partisi adayı Branko Blanusa’nın en güçlü adaylar olduğu belirtiliyor. Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

DODIK'İN GÖREVDEN ALINMA SÜRECİ

Ayrılıkçı söylemleri nedeniyle uzun süredir eleştirilen Dodik, Dayton Barış Antlaşması’yla kurulan Yüksek Temsilcilik Ofisi’ni (OHR) ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt’i tanımadığını açıklamıştı. Bu tutumunun ardından hakkında dava açılan Dodik’e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası verilmiş, hapis cezası daha sonra para cezasına çevrilmişti.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu ise siyasi yasak kararını gerekçe göstererek Dodik’i oy birliğiyle RS Başkanlığı görevinden almıştı.