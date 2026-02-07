Jeffrey Epstein hayatta mı? Oyun platformu iddialara yanıt verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan, yargılandığı sırada cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’a ilişkin her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Son olarak sosyal medya platformlarında, Jeffrey Epstein'e ait olduğu iddia edilen bir Fortnite hesabının aktif olarak kullanıldığına dair görüntüler kullanıcılar tarafından paylaşılmaya başlandı.

PLATFORMDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Epstein’in hayatta olduğuna dair iddialara dayanak gösterilen “littlestjeff1” adlı Fortnite hesabıyla ilgili de açıklama yapıldı.

Fortnite’ın X platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, söz konusu kullanıcı adının bir oyuncu tarafından sonradan değiştirildiği ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu bir hileydi. Fortnite Tracker yalnızca mevcut kullanıcı adını gösterir. Epstein ile ilişkilendirilen e-posta adreslerine dair sistemimizde herhangi bir kayıt yoktur” denildi.

EPSTEİN İLE TEMAS KURAN YENİ İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein dosyalarında, eski Beyaz Saray Danışmanı ve avukat Kathy Ruemmler’in de isminin yer aldığı görüldü. Belgelerde, Epstein’in yakın çevresiyle yaptığı e-posta yazışmaları ve temasları ayrıntılarıyla yer aldı.

Dosyalardaki 19 Eylül 2014 tarihli bir e-postada, Epstein’in uzun yıllar asistanlığını yapan Lesley Groff’un, Ruemmler’in 24-25 Eylül tarihlerinde New York’ta olacağını ve eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland ile eski İsrail Başbakanı Ehud Barak’la planlanan toplantılara katılmaktan memnuniyet duyduğunu Epstein’e bildirdiği görüldü.

15 Temmuz 2014 tarihli başka bir e-postada ise Groff’un, “Kathy Ruemmler 18 Temmuz Cuma günü 12.30’da öğle yemeğine gelecek” ifadesini kullandığı yer aldı.

22 Nisan 2015 tarihli ayrı bir yazışmada da, ismi belirtilmeyen bir kişinin Jojo Fontanilla’ya gönderdiği e-postada, “Jeffrey’nin Kathy Ruemmler’a götürmeni istediği bir hediyesi var” mesajı dikkat çekti.

NEW YORK GİANTS BAŞKANI İLE MÜSTEHCEN YAZIŞMALAR

Dosyalarda, NFL takımı New York Giants’ın başkanı olan iş insanı Steve Tisch ile Epstein arasında geçen e-posta konuşmaları da yer aldı.

26 Nisan 2013 tarihli yazışmada Tisch’in Epstein’e, “Az önce asistanının arkadaşıyla öğle yemeği yedim. Çok tatlı bir kız. Onun hakkında bir şey biliyor musun?” diye sorduğu görüldü.

Epstein’in bu kişiyi tanımadığını söylediği ancak başka bir kadın hakkında müstehcen ifadeler kullandığı yazışmalara yansıdı.

Tisch’in ise Epstein’a, bahsi geçen kişi için “Profesyonel mi yoksa sivil mi?” sorusunu yönelttiği kaydedildi.

SUÇUNU KABUL ETTİKTEN SONRA DA TEMAS SÜRDÜ

The Wall Street Journal’ın dosyalar üzerine yaptığı analizde, Epstein’in Haziran 2008’de suçunu kabul etmesinin ardından da birçok tanınmış isimle iletişimini sürdürdüğü tespit edildi.

Bu isimler arasında dilbilimci Noam Chomsky, Next Models’ın kurucusu Faith Kates, avukat David Schoen, eski İngiltere Washington Büyükelçisi Peter Mandelson, bilim insanı Stephen Kosslyn, Prens Andrew, iş insanı Richard Branson, eski Beyaz Saray Danışmanı Kathy Ruemmler ve Donald Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon yer aldı.