Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü.

14 yıllık kanlı iç savaşı bitiren HTŞ öncülüğündeki muhalifler 8 Aralık'ta Şam'a girerek yönetimi ele almasından sonra Suriye'de normalleşme dönemi başladı.

Türkiye'nin her alanda yardımda bulunduğu Suriye'de güven ve huzurun tesisi için yeni adımlar atılmaya çalışılıyor.

ŞAM'A ART ARDA ÜST DÜZEY ZİYARETLER

Bu kapsama tüm dini ve etnik grupların ortak temsi edildiği yeni bir yönetimin tesis edilmesi için adımlar atılırken bir yandan da Suriye tekrar uluslararası kamuoyunda kendine yer bulmaya çalışıyor.

Süreç devam ederken Şam, üst düzey isimlerin uğrak noktası oldu.

Art arda yapılan üst düzey ziyaretlere bugün bir yenisi daha eklendi.

ALMAN VE FRANSIZ BAKAN ŞAM'DA

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği (AB) adına Şam'a gelerek temaslarda bulundu.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera tarafından kabul edilen ikili, her üst düzey temsilci ile aynı protokol ile karşılandı.

ŞERA İLE TOKALAŞMADILAR

Fakat bu görüşme öncesinde diğer görüşmelerden farklı bir görüntü kameralara yansıdı.

Fransız ve Alman bakanlar, Şera'nın uzanan elini havada bıraktı.

Barrot, Şera'nın uzanan elini parmaklarının ucuyla savuştururken Baerbock ise elini uzatmadı.

Bakanların bu tutumları sosyal medyada gündem olurken, tavırları tepkiyle karşılandı.