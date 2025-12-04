Avrupalıların yarısı Trump'ı düşmanları olarak görüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna-Rusya savaşının gölgesindeki Avrupa Birliği'nin (AB), Donald Trump'ın başkanlığındaki ABD ile jeopolitik ilişkileri zaman zaman sorgulanıyor.

Paris merkezli Le Grand Continent isimli platformda yayınlanan ankete göre, Avrupa Birliği vatandaşlarının yarısına yakını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'nın düşmanı olduğunu düşünüyor.

TRUMP, AVRUPA'NIN AÇIKÇA DÜŞMANI

Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Polonya, Portekiz, Hırvatistan, Belçika ve Hollanda olmak üzere toplamda dokuz AB ülkesinde yürütülen araştırmada, vatandaşların toplamının yüzde 48'i, Başkan Trump'ın Avrupa'ya açıktan bir düşman olduğunu söyledi.

Trump'ın düşman olduğu fikri Belçika'da yüzde 62, Fransa'da yüzde 57 gibi yüksek oranlardayken; Hırvatistan'da yüzde 37 ve Polonya'da yüzde 19 oranlarına düşüyor.

RUSYA İLE SAVAŞ ENDİŞESİ

Aynı ankete göre AB vatandaşlarının ortalama yüzde 51'i Rusya ile doğrudan bir savaş riski hissettiklerini söyledi, yüzde 18 içinse bu risk çok yüksek.

Ülkelerin savaş riski cevapları Rusya'ya uzaklık ile orantılı gibi görünüyor. Polonya'da vatandaşların yüzde 77'si savaş endişesi taşırken, bu oran Fransa'da yüzde 54, Almanya'da yüzde 51, Portekiz ve İtalya'da ise yüzde 39 ve 34.

The Guardian, siyaset bilimi profesörü Jean-Yves Dormagen'in "Kıtanın her yerinde, Trump düşmancıl bir güç olarak tanınıyor," ifadelerine yer verdi. Dormagen, vatandaşların geçen seneye göre Trump'a daha karşı bir pozisyona geldiklerini belirtti.

AB, RUSYA'YI YENEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYOR

Avrupa vatandaşlarının yüzde 69'u ülkesinin Rusya'ya karşı savunmaya hazır olup olmadığı sorusuna "pek değil" veya "hiç değil" yanıtını verdi.

Profesör Dormagen, "Ulusal bir zayıflık hissi eşliğinde tehlikeli bir döneme giriyoruz." dedi.