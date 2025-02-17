Avrupa'nın en çok aranan uyuşturucu baronu öldürüldü

Haber Merkezi

Avrupa'nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı, Meksika'da kendi ölümüne gitti.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Europol'ü atlatmak için kendi sahte ölümünü düzenleyen Hollandalı kaçakçı Marco Ebben, kurguladığı ölüm senaryosu ile yetkilileri yanıltmıştı.

Brezilya’dan Hollanda’ya uyuşturucu sevkiyatı yaptığı gerekçesiyle Europol’ün en çok arananlar listesinde yer alan 32 yaşındaki Hollandalı kaçakçı Marco Ebben, yeni bir sevkiyat için Meksika'ya gitti.

UYUŞTURUCU BARONU ÖLDÜRÜLDÜ

Meksika’da bir anda ortada kaybolan Ebben'in, başkent Mexico City yakınlarındaki Atizapan de Zaragoza’da cesedi bulundu.

Görgü tanıklarına göre Ebben, Plaza Antigua’daki zırhlı aracına yöneldiği sırada 2 tetikçinin saldırısına uğradı.

15 KURŞUNLA VURULDU

Vücuduna isabet eden en az 15 kurşunla hayatını kaybeden kaçakçının cesedi, bir otoparkta 2 araç arasına bırakılmış halde bulundu.

Olay yerinde bulunan kişisel eşyalar arasında sahte kimlikler tespit edildi.

SUİKAST İDDİALARI DEĞERLENDİRİLİYOR

Yetkililer, Ebben’in ölümünün rakip bir çete tarafından düzenlenen bir suikast olabileceğini ifade etti.

Meksika Eyalet Savcılığı yetkilileri ise konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı.

EBBEN'İN KABARIK SUÇ GEÇMİŞİ

Europol kayıtlarına göre; Ebben, 2020 yılında 7 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmıştı. İddialar arasında Ebben ve suç ortaklarının, 2014-2015 yılları arasında ananas dolu konteynerlerde 400 kilo kokain kaçırdığı yer alıyordu. Aynı dava kapsamında Ebben’in babası da bir gümrük memuruna rüşvet verdiği gerekçesiyle 11 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti.

El Diario de Mexico’nun haberine göre, baba ve oğul bir süre polis takibinden kaçmayı başardı. Kaçtığı ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İtalya ve Türkiye’nin de olduğu öne sürülen Ebben’in, son olarak Meksika’nın ünlü uyuşturucu karteli Cartel de Sinaloa’nın bir parçası olan Los Mayos’a katıldığı öğrenildi.

Yetkililer, saldırıya ve Ebben’in ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.