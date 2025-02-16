Avrupa'nın Ukrayna planı: 150 bin asker gönderilebilir

AA & Ensonhaber

Aralık 2024'te İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya ve Danimarka'dan liderlerin NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin konutunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelerek söz konusu planı görüştüğü iddia edildi.

Associated Press'in haberine göre Zelenskiy'in Rusya ile Ukrayna arasındaki barış anlaşmasının uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla en az 100 bin ila 150 bin asker gönderilmesi konusunda ısrarcı olduğu ve hava desteği talep ettiği belirtildi.

"HENÜZ ÇOK ERKEN BİR AŞAMADAYIZ"

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevklur, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında konuya dair yaptığı açıklamada, "Henüz çok erken bir aşamadayız" dedi.

Pevkur, devam eden çeşitli tartışmalar ve söylentilere rağmen Avrupalı müttefiklerin bir plan ortaya koymadan önce Ukrayna'daki temas hattının nasıl şekilleneceğini anlamalarının önemli olduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna cephe hattında tarafların güçlerini birkaç bine indirmesi halinde, "Avrupa'nın da orada olması sorun değil" diyen Pevkur, devam eden bir çatışma durumunda asker gönderme fikrinin çok daha zor olacağına işaret etti.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yaptığı açıklamada büyük bir güç konuşlandırma fikrinin çok zorlama olduğunu söyleyerek, "Uygun, gerçekçi, iyi düşünülmüş, ölçülmüş ve müzakere edilmiş şeyler yapmalıyız" ifadesini kullanmıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de 13 Şubat'ta, "Belirli kabiliyetlere girmeyeceğim ancak barış olması halinde Ukrayna için bir tür güvenlik garantisi olması gerektiğini ve İngiltere'nin bu konuda üzerine düşeni yapacağını kabul ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth da bu hafta yaklaşık 1000 kilometre uzunluğundaki cephe hattına atıfta bulunarak temas hattının güçlü bir uluslararası gözetim altında tutulmasını önermişti.