Avustralya, İran’ın Canberra büyükelçisi sınır dışı ediyor

Avustralya’dan İran ile diplomatik gerginliğe neden olacak bir hamle geldi.

AVUSTRALYA: SALDIRILARIN ARKASINDA İRAN VAR

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü’nün (ASIO) Aralık 2024’te Melbourne’deki Addas Israel Sinagogu’na ve Ekim 2024’te Sydney’deki bir Yahudi restoranına düzenlenen saldırıların arkasında İran’ın olduğuna dair "güvenilir istihbarat" elde ettiğini açıkladı.

Söz konusu saldırıların "toplumsal uyumu zayıflatma ve toplumda bölünmeye yol açma girişimleri" olduğunu hatırlatan Albanese, "Bunlar, yabancı bir ülke tarafından Avustralya topraklarında düzenlenen olağan dışı ve tehlikeli saldırı eylemleriydi" değerlendirmesinde bulundu.

ALBANESE: SINIR DIŞI EDİLECEĞİNİ KENDİSİNE BİLDİRDİK

Bu saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve bu nedenle İran’ın Canberra Büyükelçisi Ahmad Sadeghi’yi sınır dışı etme kararı aldıklarını kaydeden Albanese, "Kısa bir süre önce, İran'ın Avustralya büyükelçisine sınır dışı edileceğini bildirdik." dedi.

Avustralya'nın İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını ve tüm diplomatlarını üçüncü bir ülkeye naklettiğini aktaran Albanese, "Ayrıca, hükümetin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu (IRGC) terör örgütü olarak tanımlamak üzere yasal süreç başlatacağını da duyurabilirim." ifadelerini kullandı.

4 DİPLOMAT "İSTENMEYEN KİŞİ" İLAN EDİLDİ

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ise İran’ın Avustralya Büyükelçisi Ahmad Sadeghi ve 3 diğer İranlı diplomatın "istenmeyen kişi" ( persona non grata) ilan edildiğini ve ülkeyi terk etmeleri için kendilerine 7 gün süre verildiğini söyledi.

Avustralya hükümetinin 2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez yabancı bir büyükelçiyi sınır dışı etme kararı aldığını vurgulayan Wong, "Bu kararı aldık çünkü İran'ın eylemleri tamamen kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Ülkesinin Tahran'daki büyükelçisini de geri çektiğini ifade eden Wong, buna rağmen İran ile bazı diplomatik kanalları açık tutacaklarını aktardı. Wong, Avustralya vatandaşlarına İran’da bulunmama çağrısı yaptı.