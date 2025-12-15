Avustralya kahramanı dünyanın takdirini topladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avustralya'nın Sydney şehrinde baba ve oğul oldukları tespit edilen iki adam Yahudilere yönelik bir silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Yahudi bayramı Hanuka kutlamaları için hazırlıkların yapıldığı Bondi Plajı'nda düzenlenen saldırıda, 16 kişi hayatını kaybederken düzinelerce insan yaralandı.

Kan donduran korkunç saldırıda, bir adamın cesur davranışı dikkat çekti.

SALDIRGANI DURDURAN MÜSLÜMAN

Saldırı sırasında bir arkadaşıyla kahve içmekte olan meyve satıcısı ve iki kız babası 43 yaşındaki Ahmed el-Ahmed, olayı fark ettiğinde, arkasından yaklaştığı bir saldırganın silahını elinden aldı.

2006 yılından beri Sydney'de yaşayan Suriyeli Müslüman el-Ahmed, kahramanca hareketiyle tüm dünyadan övgüler topladı.

"GERÇEK BİR KAHRAMAN"

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti başkanı Chris Minns bir açıklamasında, hayatını tehlikeye atan el-Ahmed için "Gerçek bir kahraman, onun cesareti sayesinde birçok insanın hayatta olduğundan şüphem yok." dedi.

HASTANEYE KALDIRILAN EL-AHMED'İN AİLESİ KONUŞTU

Ahmed el-Ahmed'in Avustralya merkezli 7News gazetesine konuşan kuzeni Mustafa el-Ahmed, "O bir kahraman, yüzde 100 kahraman." şeklinde konuştu.

Kuzeninin elinden ve omzundan vurulduğunu bildiren Mustafa el-Ahmed, "İyi olacağını umuyorum, gece onu gördüm, iyiydi. Ama doktorun ne diyeceğini bekliyoruz." dedi.

The ABC'ye konuşan annesi, el-Ahmed için "Allah'ın onu kurtarması için dua ediyoruz." derken babası, "Bunu yaparken sokakta ölen, kurtardığı insanların kimliğini düşünmüyordu. O milliyetler arasında ayrım yapmaz." cümlelerini ekledi.

Avustralya'ya birkaç ay önce gelen aile, öncesinde oğulları göç ettiğinden beri ondan ayrı olduklarını belirtti.

NETANYAHU'DAN TAKDİR MESAJI: CESUR BİR MÜSLÜMAN

Times of Israel'in haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kimliği tanımlanmadan önce Yahudi olduğunu düşündüğü el-Ahmed hakkında, "Cesur bir adamın eylemlerine tanıklık ettik, ortaya çıktı ki cesur bir Müslüman, onu selamlıyorum, teröristlerden birinin masum Yahudileri öldürmesine engel oldu." dedi.

TRUMP SAYGILARINI SUNDU

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki konuşmasında el-Ahmed'den, "Avustralya'daki olayı görmüşsünüzdür, çok cesur bir kişi gidip saldırganlardan birine doğrudan saldırdı ve birçok hayat kurtardı. Şu anda hastanede olan, oldukça ağır yaralı olan çok cesur bir kişi. Bu cesur adama saygı duyuyorum." sözleriyle bahsetti.

DÜNYA MEDYASINDA İSMİ YANKILANDI

CNN, Fox, BBC, NBC, AP, the Guardian, the Sun, Financial Times gibi birçok prestijli gazetelerde haberi yapılan Ahmed el-Ahmed, sosyal medyada da Müslüman oluşuyla dikkat çekti.

New York Post gazetesi, el-Ahmed hakkındaki makalesini "Bondi Plajı kahramanının teröristi silahsızlandırdığı inanılmaz an" başlığıyla paylaştı.