Belçika halkı dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya verilmesine karşı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya'nın Ukrayna ile savaşı, Rusya'nın cepheyi hızla ittirişiyle devam ederken Avrupa Birliği Komisyonu'nda Avrupa'da dondurulmuş olan Rus varlıklarının, el konularak Ukrayna'ya kredi halinde verilmesi teklif edilmişti.

Belçika'nın Fransızca yayın yapan Le Soir haber sitesi, RTL televizyonu, Flamanca yayın yapan Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesi ve Ipsos ortaklığındaki ankette, Belçikalılara Avrupa Birliği'nin tazminat kredisi planı soruldu.

YÜZDE 67 PLANA KARŞI

Katılımcıların yüzde 67'si, büyük kısmı ülkelerinde bulunan dondurulmuş Rus varlıklarıyla Ukrayna'ya tazminat kredisi sağlanması planına karşı olduklarını belirtti, yüzde 22'si planı desteklediklerini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 11'i ise konuyla ilgilenmediklerini dile getirdi.

VARLIKLARIN ÇOĞUNLUĞU BELÇİKA'DA

AB Komisyonu, bir süredir Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyordu.

Plan kapsamında ciddi miktarda kredi sağlanması, Ukrayna'nın bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı vermesi halinde geri ödemesi öngörülüyor.

Belçika Başbakanı Bart de Wever de büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyor.

BÜYÜK RİSKLER BULUNUYOR

Rusya, Brüksel'deki finans kuruluşu Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağını belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası da AB'nin tazminat kredisi planının, uluslararası piyasalarda euroya güveni zedeleyebileceğinden endişe ediyor.

Bu konunun, 18 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde de görüşülmesi bekleniyor.

Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Rus varlıklarına el koyulup Ukrayna'ya verilmesinin savaş sebebi sayılacağını söylemişti.