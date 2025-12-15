The Guardian, Esad'ın Rusya'daki yaşamını yazdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2024'ün Aralık ayında Suriye'de gerçekleşen devrim ile iktidardan indirilen Suriyeli eski lider Beşar Esad'ın, ailesi ile birlikte Moskova'ya gittiği bildirilmişti.

O zamandan beri oldukça gizli bir hayat süren Esad Ailesi'nin durumu ve hayatları merak konusuydu.

Çeşitli kaynaklardan aile hakkında bilgiler, the Guardian'ın haberinde paylaşıldı.

RUSÇA ÖĞRENİYOR VE GÖZ DOKTORLUĞUNU TAZELİYOR

Aile dostu olduğu söylenen bir kaynak Esad'ı "Rusça çalışıyor, ve Oftalmoloji bilgisini tazeliyor. Bu onun bir tutkusu. Paraya ihtiyaç duymadığı aşikar. Suriye'deki savaştan önce bile Şam'da düzenli olarak göz doktorluğu yapıyordu." sözleriyle anlattı ve yeni hasta kitlesinin Moskova eliti olabileceğini söyledi.

Durum hakkında bilgi sahibi iki kaynağa göre, Esad Ailesi, muhtemelen Moskova'nın prestijli semtlerinden Rublyovka'da kalıyor. 2014'te Kiev'i terk eden eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in de orada yaşadığı söyleniyor.

DIŞ DÜNYAYLA BAĞLANTISI ÇOK AZ

Aile dostu, Esadların bir zamanlar içerisinde bulunduğu Suriye ve Rusya'nın yönetici elitiyle artık yakın olmadıklarını, dış dünyadan izole bir hayat yaşadıklarını bildirdi.

Beşar Esad, Suriye'yi kimseye haber vermeden terk etmesiyle çoğu güçlü Suriyeli ismin güvenini kaybetti.

"Dış dünyayla neredeyse hiç bağlantısı yok. Sadece sarayından birkaç kişiyle temasta, Mansur Azam ve Yaser İbrahim gibi." diyen aile dostu, aile için "Çok sakin bir hayatları var." yorumunda bulundu.

Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın bir arkadaşı, hakkında, "Mahir, Beşar'ı günlerce aradı ama Beşar açmıyordu. Son saniyeye kadar sarayında kaldı. İsyancılar nargile kömürlerini bulduğunda henüz sıcaklardı. Diğerlerinin kaçmasına yardım eden Mahir'di. Beşar sadece kendini düşündü." dedi.

Beşar Esad'ın Putin hükümeti için önemsiz olduğunu söyleyen Rus kaynaklar, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçten düşmüş eski liderlere pek zaman ayırmadığını belirtti.

ESMA ESAD İYİLEŞTİ

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a lösemi teşhisi koyulmuştu ve hükümet düşmeden önce Moskova'da tedavi görüyordu.

Konuya dair bilgi sahibi bir kaynak, Esma Esad'ın Rus güvenlik servislerinin gözetimi altında deneysel bir tedavi ardından iyileştiğini bildirdi.

ESAD RÖPORTAJ VERMEK İSTİYOR

Eşinin sağlığına kavuşmasıyla basına konuşmaya hazır olduğu söylenen Beşar Esad'ın, RT ve Amerikalı bir podcast sunucusuyla planladığı röportajları için Rus yetkililerin iznini beklediği iddia edildi.

Makalede, Rusya'nın Irak büyükelçisi Elbrus Kutraşev'in Rusya'nın, Esad'ın kamuya görünmesini istemediği sözleri hatırlatıldı.