Avrupa Birliği: Gazze'ye yardım su gibi akmalı

Gazze'de ateşkes rağmen insanlık dramı devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında basına açıklamalarda bulundu.

Ateşkese rağmen hala her gün Filistinlilerin öldürüldüğünün altını çizen Lahbib, 2 hafta önce Mısır'a gittiğini, Gazze'ye geçişine izin verilmediğini anımsattı.

"DAMLA DAMLA DEĞİL, SU GİBİ AKMALI"

Lahbib, Refah Sınır Kapısı'nda yüzlerce yardım kamyonunun bekletildiğine dikkati çekerek, yardım çalışanlarının çok fazla idari engelle karşılaştığını vurguladı.

Gazze'de özellikle kış aylarında ihtiyaçların çok büyük olduğunu belirten Lahbib, "Gazze'ye yardım damla damla değil, sel gibi akmalı." ifadesini kullandı.

GÜNDEMDE SURİYE DE VAR

Lahbib, toplantı kapsamında aynı zamanda Suriye'ye yönelik insani yardımların da ele alınacağını bildirdi.

Suriye'de hala 16 milyon insanın yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Lahbib, Suriye'ye kalkınmayla beraber insani yardım konusunda daha fazla nasıl katkıda bulunabileceklerini görüşeceklerini aktardı.