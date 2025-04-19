Avustralya kıyılarına vuran dev dalgalardan 5 kişi öldü

DHA

Avustralya'da her gün bir boğulma vakası duyuluyor.

Yerel meteoroloji uzmanları, doğu eyaletlerinde etkili olan dalgalar nedeniyle bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Avustralya’nın doğu kıyılarını etkisi altına alan dev dalgalar nedeniyle en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kaybolduğu değerlendiriliyor.

Yetkililer, bugün Yeni Güney Galler eyaletinin güneyinde bir erkeğin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

BUGÜN BİR GRUP İNSAN DENİZE SÜRÜKLENDİ

Dün ise Victoria eyaletine bağlı San Remo bölgesinde bir grup insanın denize sürüklendiği bildirildi.

Olayda bir kadın boğularak yaşamını yitirirken, bir erkek ise kayboldu. Arama kurtarma ekiplerinin, kaybolan kişileri arama çalışmalarını sürdürdükleri kaydedildi.

"PASKALYA HAFTASI İÇİN KORKUNÇ BİR BAŞLANGIÇ"

Victoria Başbakanı Jacinta Allan, yaşananları "Paskalya haftası için korkunç bir başlangıç." olarak nitelendirdi.