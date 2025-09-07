Abone ol: Google News

Avustralya'da 1 kişinin öldüğü köpek balığı saldırısı sonrası 2 plaj kapatıldı

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki Sydney kentinde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan köpek balığı saldırısı sonucu iki plaj kapatıldı.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 07.09.2025 17:49
Avustralya'da 1 kişinin öldüğü köpek balığı saldırısı sonrası 2 plaj kapatıldı

ABC News'ün haberine göre, 57 yaşındaki Mercury Psillakis, Sydney'deki Long Reef Plajı'nda sörf yaparken köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Eyalet yetkilileri, Psillakis'in sörf tahtasındaki izlerden, yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda bir büyük beyaz köpek balığının saldırmış olabileceğinin anlaşıldığını açıkladı.

KÖPEK BALIĞINI ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI 

Bölgede, drone'lar ve helikopter aracılığıyla köpek balığı arama çalışmaları başladı. 

2 PLAJ GÜVENLİK AMAÇLI KAPATILDI 

Yetkililer, güvenlik tedbiri olarak Long Reef ve yakınlardaki Dee Why Plajlarının bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasına karar verdi.

Dünya Haberleri