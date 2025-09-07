Avustralya'da 1 kişinin öldüğü köpek balığı saldırısı sonrası 2 plaj kapatıldı

ABC News'ün haberine göre, 57 yaşındaki Mercury Psillakis, Sydney'deki Long Reef Plajı'nda sörf yaparken köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Eyalet yetkilileri, Psillakis'in sörf tahtasındaki izlerden, yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda bir büyük beyaz köpek balığının saldırmış olabileceğinin anlaşıldığını açıkladı.

KÖPEK BALIĞINI ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bölgede, drone'lar ve helikopter aracılığıyla köpek balığı arama çalışmaları başladı.

2 PLAJ GÜVENLİK AMAÇLI KAPATILDI

Yetkililer, güvenlik tedbiri olarak Long Reef ve yakınlardaki Dee Why Plajlarının bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasına karar verdi.