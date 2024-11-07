Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya kullanım yasağı geliyor

AA

Sosyal medya platformları, insan hayatının merkezine oturdu.

Bu durum, özellikle çocuk ve gençlerde olumsuz etkiler yaratabiliyor.

Yönetimler ise toplumu bu olumsuzluklardan korumak adına birtakım adımlar atıyor.

Bunlardan biri de yaş ve kullanım kısıtlamaları.

Avustralya'da, bu kapsamda dünyaya örnek olabilecek bir hazırlık var.

ÇOCUKLARA ZARAR VERİYOR

Başbakan Anthony Albanese, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi yönündeki çalışmalarını değerlendirdi.

Sosyal medyanın çocuklara zarar verdiğini ifade eden Albanese, "Ben buna son veriyorum." şeklinde konuştu.

16 YAŞ SINIRINI ÖNGÖREN YASA PARLAMENTOYA GELECEK

Sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırının getirileceği yasanın bu yıl içerisinde Parlamento'ya sunulması beklenirken, Albanese, yaş sınırlamasının, yasanın kabul edilmesinde 12 ay sonra yürürlüğe gireceğini aktardı.

Yaş sınırını ihlal etmeleri halinde sosyal medya platformlarına ceza verilecek.

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, şirketin Avustralya hükümetinin önerdiği yaş sınırlamasına saygı gösterileceğini açıkladı.

Sosyal medya platformu X konuya ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermezken, TikTok ise yorum yapmayı reddetti.