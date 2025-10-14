Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren düzenleme

ABC News paylaştı...

Söz konusu habere göre, İletişim Bakanı Anika Wells, basına yaptığı açıklamada, 14 milyon Avustralya doları tutarındaki "For The Good Of" (İyiliği İçin) adlı kampanyanın 19 Ekim'den itibaren televizyon kanalları, reklam panoları ve sosyal medyada yayınlanacağını bildirdi.

"BU ADIMLARI AVUSTRALYA'DAKİ GENÇLERİN İYİLİĞİ İÇİN ATIYORUZ"

Wells, kampanyanın ailelere gelecek değişiklikler hakkında farkındalık yaratmayı ve ebeveynleri çocuklarıyla yasak hakkında "konuşmaya" teşvik etmeyi amaçladığını vurgulayarak, "Kampanyanın adı For The Good Of, yani çocuklarımızın iyiliği için. Sonuçta, bu adımları Avustralya'daki gençlerin iyiliği için atıyoruz." dedi.

"16 YAŞIN ALTINDAKİ KİŞİLER ARTIK SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞEMEYECEK"

Kampanyaya dair paylaşılan videoda, "10 Aralık'tan itibaren, 16 yaşın altındaki kişiler artık sosyal medya hesaplarına erişemeyecek. Bu, 16 yaşın altındaki çocukların çevrim içi ortamda daha güvende olmalarını sağlamak için çıkarılan yeni bir yasanın parçası." ifadesine yer verildi.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI, YASAYA UYMAMALARI HALİNDE PARA CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA KALACAK

Avustralya'da 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.