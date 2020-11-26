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    Avustralya’da banyoya giren dev piton korkuttu

    Avustralya’da bir ailenin banyosuna camdan giren 2,5 metre uzunluğundaki piton, ortalığı birbirine kattı.
    • DHA
    • 26.11.2020 - 17:17
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    Avustralya’da banyoya giren dev piton korkuttu

    Avustralya’nın batısındaki Tallebudgera bölgesindeki bir evde yaşanan olayda, 2,5 metrelik piton banyo penceresinden girerek içerideki kozmetik ve süs eşyalarını dağıttı.

    Yılanı yakalayan Mitch adlı kişi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda pitonun gece banyoya girdiğini ve çıkardığı gürültü ile aileyi uyandırdığını söyledi.

    TEŞEKKÜR ETTİLER

    Aile bireyleri yılanı yakalayan Mitch'in yaptığı paylaşıma “Teşekkürler Mitch! Çok güzel bir yılan ama biraz ürkütücü.” yorumunu yazdı.

    Avustralya banyo piton

    Avustralya banyo piton

    Avustralya banyo piton

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