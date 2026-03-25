Avustralya'da benzin kuyruğunda stok yapan adam

Orta Doğu’daki savaş nedeniyle Avustralya genelinde yüzlerce istasyonda, akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırması sonrası Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kapanma, dünya petrol arzının yaklaşık beşte birini kesintiye uğrattı. Avustralya’nın iç rafinerileri sınırlı olduğundan ülke benzin, dizel ve jet yakıtının üçte ikisinden fazlasını ithal ediyor.

Enerji Bakanı Bowen’a göre en az 600 istasyon, başta New South Wales ve Victoria olmak üzere en az bir yakıt türünde stoksuz durumda; bu, ülke genelindeki satış noktalarının yaklaşık yüzde 10’unu etkiliyor.

BENZİN KUYRUĞUNDA STOK YAPTI

Bir akaryakıt istasyonunda benzin sırasında paylaşılan görüntüler dikkat çekti. Bir sürücü, deposunun dışında bagajından çıkardığı küçük kapları da doldurmaya başlayınca tepki çekti.

PETROL FİYATLARI VE UÇAK BİLETLERİNE ETKİSİ

United Airlines CEO’su Scott Kirby, jet yakıtı fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda bilet fiyatlarının yüzde 20 artabileceğini söyledi. Kirby, talebin güçlü olduğunu, ancak kâr etmeyen hatlarda kapasitenin yüzde 5 düşürüldüğünü de vurguladı.

United Airlines, en kötü senaryoda petrol fiyatlarının varil başına 175 dolara çıkabileceğini ve 2027’ye kadar 100 doların üzerinde kalabileceğini açıklamıştı.