Avustralya'da bir dede yanlış torunu kreşten aldı

Sydney kentinde bir dedenin, gündüz bakım evinden torununu almak isterken yanlış çocuğu eve götürmesi kısa süreli paniğe neden oldu.

Yayınlama Tarihi: 04.09.2025 21:04
Skandal olay Avustralya'da yaşandı..

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Sydney kentinde torununu gündüz bakım evinden (kreş) almaya giden bir dedeye, yanlış çocuk teslim edildi.

Teslim edilen çocuğun kendi torunu olmadığını fark edemeyen dede, çocuğu eve götürdü.

Dedenin eve götürdüğü çocuğun annesi, bakım evine geldiğinde çocuğunu yerinde bulamayınca büyük panik yaşandı.

YANLIŞ ANLAŞILINCA ÇOCUĞU GERİ GÖTÜRDÜ

Olay, dedenin yanlış çocuğu eve getirdiğini fark edip çocuğu kreşe geri götürmesiyle çözüldü.

ÖĞRETMEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Kreş yetkilileri, yaşanan karmaşadan dolayı ebeveynlerden özür diledi. Yanlış çocuğu teslim eden öğretmen ise görevden uzaklaştırıldı.

Olayın ardından gündüz bakım evi hakkında inceleme başlatıldı.

