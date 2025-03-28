Avustralya'da bir kasaba 428 bin dolar maaşla doktor arıyor

Haber Merkezi

Avustralya’nın Queensland eyaletinin 500 nüfuslu uzak kasabası Julia Creek, giden doktorun yerine yeni doktorunu arıyor.

Kira derdi yaşamayacak olan doktorun arabası da olacak.

ŞEHRE 7 SAATLİK MESAFEDE

Ancak buraya en yakın büyük şehir Townsville arabayla 7 saatlik mesafede.

Adayların kavurucu sıcağı ve tropik böcekleri de kucaklamaları gerekiyor.

Kasabadan ayrılan doktoru Dr. Adam Louws, yerine gelenlerin daha sakin bir yaşam temposu ve daha önce hiç kullanmadıkları becerileri öğrenme şansı bulacaklarını söylüyor.

BÜYÜK BİR SORUN OLARAK NİTELEDİLER

Louws 2022'de gelmeden önce, kasabanın 15 yıldır daimi bir doktoru yoktu ve kısa süreli ziyaretler için gelen doktorlardan oluşan bir liste vardı.

Bu, Avustralya'daki ve dünyanın dört bir yanındaki kırsal kasabaları onlarca yıldır rahatsız eden bir sorun.

DOKTOR AÇIĞI BULUNUYOR

Avustralya'da 2024 hükümet raporuna göre ülke genelinde 2 bin 500 pratisyen hekim açığı var ve bu açığın en çok kırsal bölgelerde görülmesi ve büyümesi bekleniyor.

Dünyanın en az nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerinden biri olan Avustralya'nın kırsal kesimine doktor çekmek, en ücra yerleşim birimleri arasındaki büyük mesafeler nedeniyle daha da zorlaşıyor.