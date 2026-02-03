Avustralya'da denizde mucize kurtuluş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avustralya’nın batı kıyıları açıklarında, annesi ve kardeşleriyle birlikte kano ve sörf tahtalarıyla denize açılan 13 yaşındaki Austin Appelbee, kısa sürede büyüyen dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Sörf tahtalarının ters dönmesi ve kanonun su almasıyla aile, kontrolsüz şekilde açığa sürüklendi.

"BUGÜN DEĞİL" DİYEREK YÜZMEYE BAŞLADI

AFP'nin haberine göre; ailesinin denizde mahsur kaldığını fark eden Austin, yalnızca can yeleğiyle kıyıya ulaşabilmek için yüzmeye başladı. Yaşadığı korkuyu “Çok korktum ama kendime sürekli ‘bugün değil’ diyerek devam ettim” sözleriyle anlatan çocuk, dalgalarla mücadele ederek ilerledi.

HAYATTA KALMAK İÇİN 4 KİLOMETRE YÜZDE

Yaklaşık iki saat sonra daha rahat hareket edebilmek için can yeleğini çıkardığını anlatan Austin, dalgalar arasında kurbağalama, serbest stil ve sırtüstü yüzerek yol aldı. Yorulmasına rağmen durmadığını belirten çocuk, moralini yüksek tutmak için zaman zaman sevdiği çizgi filmin müziğini mırıldandığını söyledi.

KARAYA ULAŞIR ULAŞMAZ YARDIM İSTEDİ

Yaklaşık dört saatlik ve 4 kilometrelik zorlu yüzüşün ardından sahile ulaşan Austin, vakit kaybetmeden acil servisi aradı. Yetkililere, “Ailem denizde” diyerek bot, helikopter ve uçak gönderilmesini talep etti.

KURTARMA EKİPLERİNDEN "İNSANÜSTÜ" YORUMU

Gönüllü deniz kurtarma görevlisi Paul Bresland, çocuğun gösterdiği çabayı “tam anlamıyla insanüstü” olarak nitelendirdi. Bresland, Austin’in ilk iki saat can yeleğiyle, sonraki iki saat ise can yeleği olmadan yüzmesinin ailesinin hayatını kurtardığını ifade etti.

ANNE VE KARDEŞLER AÇIK DENİZDE BULUNDU

Arama-kurtarma ekipleri, anne Joanne ile 12 yaşındaki Beau ve 8 yaşındaki Grace’i açık denizde bir sörf tahtasına tutunmuş halde buldu. Aile, ekiplerce güvenli şekilde karaya çıkarıldı.

"CESARETİYLE AİLESİNİ HAYATTA TUTTU"

Polis yetkilisi James Bradley, Austin’in kararlılığı ve cesaretinin belirleyici olduğunu vurgulayarak, “Bu çocuğun gösterdiği irade sayesinde anne ve kardeşleri hayatta kaldı.” dedi.

Anne Joanne ise, oğlunu yardım bulması için göndermenin hayatındaki en zor karar olduğunu belirterek, saatler süren belirsizliğin ardından gelen kurtarma haberini “mucize” olarak tanımladı.