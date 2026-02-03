İran'da vekiller parlamentoda ABD bayrağı yaktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD-İran gerilimi sürüyor.

İran ile ABD arasında olası bir savaş senaryosu tartışılırken İran’daki patlamalar ve Washington’dan gelen mesajlar, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti.

İki ülke arasında başlayan gerilimde karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ederken, müzakerelerden henüz bir sonuç alınamadı.

BARIŞ MASASI İSTANBUL'DA KURULUYOR

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelerin başlatılması talimatını verdiğini bildirdi.

ABD medyasında yer alan habere göre, Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi, cuma günü Türkiye'de bir araya gelecek.

TANSİYONU ARTIRACAK GELİŞME

Süreç bu şekilde devam ederken, İran tarafından olaylardaki tansiyonu artıracak girişimlerde gelmeye devam ediyor.

VEKİLLER ABD BAYRAĞI YAKTI

İran Parlamentosu'nda milletvekilleri, 'Amerika'ya ölüm' sloganları ile ABD bayrağı yaktı.

ÖFKELİ OLDUKLARI GÖRÜLDÜ

O anlar kameraya yansırken, bayrak yakan vekillerin öfkeli bağırışları salonda yankılandı.

TRUMP'IN İRAN'A YÖNELİK TEHDİTLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

ORTA DOĞU'DAKİ ABD ASKERİ SAYISI YAKLAŞIK 50 BİNE YÜKSELDİ

Son olarak ABD Donanması'na ait füze destroyeri USS Delbert D. Black, bugün İsrail'in güneyinde Kızıldeniz kıyılarında yer alan Eilat Limanı'na demirlemişti.

Söz konusu hamle ile birlikte ABD, bölgeye yaklaşık 5 bin 700 asker daha sevk ederek Orta Doğu'daki asker sayısını yaklaşık 50 bine çıkarmıştı.