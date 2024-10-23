Avustralya'da düşen telefonunu kayalıkların arasından almak isterken sıkıştı kaldı: 7 saat sonra kurtarıldı

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Avustralya​'nın Hunter Vadisi'nde yürüyüş yapan kadın​, cep telefonunu düşürdü.

Telefonunu düşüren kadın almak için girdiği çaba sırasında ise kayaların arasına sıkıştı.

Ücra ve çalılık alanda telefonunu almak isterken düşen kadın, 3 metrelik dar bir alanda ayaklarından asılı kaldı.

TELEFONUNU DÜŞÜRÜNCE ALMAK İSTEDİ: KAYALARIN ARASINA SIKIŞTI

Kadın baş aşağı bir şekilde sallanırken arkadaşları endişe içinde kurtarma ekiplerine haber verdi.

Ekipler, olay yerine geldiklerinde büyük bir şaşkınlığa uğradı.

"HİÇ BÖYLE BİR İŞLE KARŞILAŞMAMIŞTIM"

NSW Ambulans Uzmanı Kurtarma Paramediği Peter Watts, "Kurtarma paramediği olarak geçirdiğim 10 yıl boyunca hiç böyle bir işle karşılaşmamıştım." dedi.

Ekipler, tehlikeli durumdaki kadına ulaşmak için 7 saat boyunca çalıştılar. En az 500 kiloluk birkaç kaya​ yerinden oynatıldı. Bunun için özel bir vinç kullanıldı.

The New York Times'ın aktardığına göre kadın, kayaların hareket ettirilmesiyle oluşturulan alandan çıkarıldı.

7 SAAT SONRA KURTARILDI

Kurtarma ekibinden Watts, "Her kurumun bir rolü vardı ve hepimiz sıkışıp kalan kadın için iyi bir sonuç elde etmek için inanılmaz derecede iyi bir şekilde birlikte çalıştık." dedi.

Kadın, 7 saatin sonunda sadece "küçük çizikler ve morluklarla" kurtarıldı ve arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Ancak en sonunda telefonunu geri alamadı.