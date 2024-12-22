Avustralya'da flört uygulamalarından tanıştığı kadınlara tecavüz etti

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Avustralya'da mide bulandıran bir olay yaşandı.

Perth'te yaşayan diş hekimi Farzem Mehrabi, flört uygulamaları olan Tinder ve Bumble üzerinden tanıştığı genç kadınları uyuşturup, tecavüz etti.

34 yaşındaki Mehrabi, 2022 yılında altı kadına yönelik 24 suçtan suçlu bulundu.

Mahkeme, Mehrabi'nin kadınlara yaşını ve yaşam koşullarını yalan söylediğini, 24 yaşında olduğunu ve ailesiyle değil yaşlı bir çiftle yaşadığını iddia ettiğini ortaya koydu.

BULUŞTUĞU KADINLARA UYUŞTURUCU VERİP TECAVÜZ ETTİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Mehrabi'nin bir kadının içeceğine MDMA ve metamfetamin karıştırdığı görüldü.

Yedi kadın Mehrabi hakkında şikayetçi oldu, ancak mahkeme onu yalnızca beş kadına yönelik cinsel saldırı suçlamalarından suçlu buldu.

Kadınların çoğu, uyuşturucu almadıklarını ancak kanlarında MDMA bulunduğunu ifade etti.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Mehrabi, suçlarını reddetti ve seksin rızaya dayalı olduğunu iddia etti, ancak jüri onu güvenilmez bir tanık olarak değerlendirdi.

15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, Mehrabi'nin, kurbanlarını uyuşturup kontrol etmeye çalıştığını ve kadınların fiziki bağımsızlıklarını tamamen zayıflattığını vurguladı.

Son olarak mahkeme, Mehrabi'nin cezasını açıkladı.

Buna göre 34 yaşındaki diş hekimi, 13 yıl şartlı tahliye olmaksızın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.