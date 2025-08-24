Avustralya'da Gazze eylemi: İsrail'in kıtlığa sebep olan ablukası protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik kıtlık politikasına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Abluka altına aldığı Gazze'de kıtlığa neden olan İsrail, Avustralya'nın birçok şehrinde on binlerce kişi tarafından protesto edildi.

ABC News'ün haberine göre, Filistin'e destek için düzenlenen ve ülke tarihindeki en büyük kitlesel eylemlerden biri olarak değerlendirilen gösterilere katılanlar, Avustralya'nın İsrail ile silah ticaretini durdurmasını ve buna ek olarak ekonomik yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ SOKAKLARA İNDİ

Queensland eyaletinin Brisbane kentinde polis, yaklaşık 10 bin kişinin Filistin'e destek için sokağa çıktığını açıkladı.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarını "katliam" ve "soykırım" olarak tanımlayan göstericiler, Avustralya hükümetinden acilen harekete geçerek daha güçlü adımlar atmasını istiyor.

"SİLAH PARÇALARI SATMA SONA ERMELİ"

Yeşiller Partisinden Queensland Senatörü Larissa Waters, Brisbane'deki Filistin'e destek gösterisinde yaptığı açıklamada, "Avustralyalılar, İsrail hükümetine silah parçaları satmamız nedeniyle dehşet içinde. Bu, sona ermeli." dedi.

New South Wales (NSW) eyaletindeki Sydney kentinde binlerce kişi, Hyde Park'ta başladıkları Filistin'e destek gösterisinde Belmore Park'a yürüdü.

FİLİSTİN BAYRAKLARI AÇILDI

Başkent Canberra'da yaklaşık 2 bin kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Tazmanya eyaletinin Hobart kentinde de binlerce kişi, Filistin'e destek mesajları içeren dövizler ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

YAPTIRIM ÇAĞRISI

West Australia eyaletindeki Perth kentinde yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisinde İsrail'e Gazze'deki ablukasını sonlandırması için yaptırım uygulanması çağrısında bulunuldu.

South Australia eyaletinin Adelaide kentinde de binlerce kişi, Parlamento'nun önünde bir araya gelerek Filistin'e destek için yürüdü. "Özgür Filistin" sloganı atan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı.