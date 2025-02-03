Avustralya'da genç kızın acı sonu: Köpek balığı saldırısında yaşamını yitirdi

AA

Avustralya'nın Queensland eyaleti Brisbane kentinin kuzeyindeki Bribie Adası'nda, tüyler ürperten bir olay yaşandı..

Olayda bir genç kız, okyanus sahilinde yüzdüğü sırada köpek balığı saldırısına uğradı.

SAHİL İKİNCİ BİR BİLDİRİYE KADAR KAPATILDI

Yetkililer, adanın güneydoğusundaki Woorim Sahili'nde yüzen genç kızın, vücudunun üst kısmına yaralar aldığı saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı.

Acil sağlık ekiplerinin saldırı ihbarının ardından bölgeye gittiğini aktaran yetkililer, Woorim Sahili'nin ikinci bir bildiriye kadar kapatıldığını duyurdu.

OLAYIN KIYIYA YAKIN YERDE GERÇEKLEŞMESİ 'ŞOKE EDİCİ' DEĞERLENDİRİLDİ

Görgü tanıklarından Christopher Potter, yayın kuruluşuna verdiği demeçte, bölgede birçok köpek balığının bulunduğunu, ancak olayın kıyıya bu kadar yakın bir yerde gerçekleşmesinin "şoke edici" olduğunu söyledi.

Haberde, saldırıya uğrayan genç kıza ait başka detaylar ise paylaşılmadı.

SON 3 AYDA 3'ÜNCÜ SALDIRI

Bu saldırının, son 3 ayda Avustralya'nın Queensland eyaletindeki 3'üncü köpek balığı saldırısı olduğu biliniyor.

Woorim Sahili, yüzme, sörf ve balıkçılık alanlarında rağbet gören bir bölge olarak ifade ediliyor.