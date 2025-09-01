Avustralya'da Rus Konsolosluğuna araç ile giren şahıs gözaltına alındı

Avustralya Yayın Kuruluşu'nun (ABC) haberine göre, Rusya'nın Sydney Konsolosluğu'nun önünde park halinde duran şüpheli araç, paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden eyalet polisi, 39 yaşındaki sürücünün araçtan inmesini istedi.

ARAÇLA BAHÇEYE GİRDİ

Polisin çağrılarını dikkate almayan sürücü, aracı çalıştırıp demir kapıya hızla çarparak konsolosluğun bahçesine girdi.

GÖZALTINA ALINDI

Sürücü gözaltına alındı, araç çekiciyle konsolosluk bahçesinden uzaklaştırıldı.

Bir polisin yaralandığı olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

'KASTEN' YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Rusya'nın Sydney Konsolosluğu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kimliği belirsiz sürücünün, uyarıları dinlemeyerek "kasten" Konsolosluk binasına girdiği ifade edildi.

Konsolosluk çalışanlarından hiç kimsenin zarar görmediği, olayın aydınlatılması konusunda Avustralya makamlarıyla yakın temas halinde olunduğu belirtildi.