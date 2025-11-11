Avustralya’da şeytan boynuzlu yeni arı türü keşfedildi: Lucifer

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Doğanın şeytanı...

Avustralyalı bilim insanları, ülkenin 'ölümcül yılan, örümcek ve köpekbalıklarına' bir yenisini ekledi.

ŞEYTAN BOYNUZLU LUCİFER

Şeytan boynuzlarını andıran çıkıntılara sahip yeni bir arı türü.

Curtin Üniversitesi araştırmacıları, Megachile (Hackeriapis) Lucifer adı verilen bu yeni türün Batı Avustralya’da keşfedildiğini açıkladı.

20 YIL SONRA İLK YENİ TÜR

Üniversitenin Moleküler ve Yaşam Bilimleri Fakültesi’nden Kit Prendergast, 2019’da nesli kritik tehlike altındaki bir yabani çiçeği incelerken arıyı fark ettiğini belirtti.

Prendergast, "Dişi arının yüzünde inanılmaz küçük boynuzlar vardı." dedi.

NETFLIX DİZİSİNDEN ESİNLENMİŞ

Netflix dizisi Lucifer hayranı olan Prendergast, bu nedenle arıya 'şeytani' görünümüne uygun olarak Lucifer adını verdiğini söyledi.

Prendergast, "Bu grup içinde tanımlanan ilk yeni tür 20 yıldan fazla bir süredir çıkmadı. Bu da hala keşfedilmeyi bekleyen ne kadar çok canlı olduğunu gösteriyor." diye ekledi.

MADENCİLİK TEHDİDİ ALTINDA GİZLİ TÜRLER

Prendergast, keşfin özellikle madencilik faaliyetleriyle tehdit altındaki bölgelerde hala tanımlanmamış birçok tür bulunabileceğine dikkat çekmesini umduğunu belirterek, "Birçok madencilik şirketi hala yerli arılar için çevresel tarama yapmıyor. Bu yüzden, tehdit altındaki bitkileri ve ekosistemleri destekleyen türleri fark etmeden kaybediyor olabiliriz." dedi.

Dünya genelinde çiçekli bitkilerin büyük çoğunluğu, özellikle arılar gibi yabani tozlayıcılara bağımlı.

Ancak yaşam alanı kaybı ve iklim değişikliği, bu hayati türleri yok olma eşiğine sürüklüyor.