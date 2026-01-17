İran lideri Ali Hamaney: Son fitne olayları ABD kaynaklıydı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da protestolar...

Geçtiğimiz 28 Aralık’ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet aleyhine protestolara dönüşen kitlesel gösterilerin yankıları sürerken ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), protestoların güncel bilançosunu açıkladı.

HRA’nın paylaştığı verilere göre; gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 90’a yükseldi.

Sokak olayları devam ederken İran devlet televizyonuna göre İran lideri Ali Hamaney , Tahran'da halka hitap etti.

"SON FİTNE ABD'NİN ESERİ"

Hamaney, "Son fitnede bizzat ABD Başkanı devreye girdi. Konuştu, tehdit etti ve fitnecileri teşvik edip destekledi.

Biz ABD Başkanı'nı hem can kayıpları, hem verdiği zararlar hem de İran halkına yönelttiği tahkirler nedeniyle suçlu görüyoruz." dedi.

"AMAÇ İRAN'I YUTMAKTI"

Washington yönetiminin politikasının her zaman "İran'ı kontrol altına almak" olduğunu dile getiren Hamaney, "Son fitne, ABD kaynaklı bir fitneydi ve ABD'nin amacı İran'ı yutmaktı." ifadelerini kullandı.

Ülkeyi savaşa sürüklemek istemediklerini vurgulayan Hamaney, "ABD ve İsrail'in son olaylarda parmağının olduğuna dair deliller var. İran milleti, bu fitnenin yerli ve uluslararası suçlularının peşini asla bırakmayacaktır." diye konuştu.

İNTERNET ERİŞİMİNE ENGELİ

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.