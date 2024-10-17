İHA
Trafik magandası dehşeti can almaya devam ediyor.
Dünyanın her yerinde ortaya çıkan magandalar, kendileri ve çevreleri için tehlike saçıyor.
Son olarak Avustralya'da meydana gelen maganda dehşetinde 2 kişi canından oldu.
ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLDU
Sydney kentindeki Harbour Köprüsü'nde hızla ilerleyen bir araç, karşı şeride geçerek zincirleme kazaya yol açtı.
4 araç ve bir otobüs birbirine girerken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Polisten yapılan açıklamaya göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Ölenlerden birinin karşı şeride geçen aracın sürücüsü olduğu öğrenilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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