İHA

Trafik magandası dehşeti can almaya devam ediyor.

Dünyanın her yerinde ortaya çıkan magandalar, kendileri ve çevreleri için tehlike saçıyor.

Son olarak Avustralya'da meydana gelen maganda dehşetinde 2 kişi canından oldu.

ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLDU

Sydney kentindeki Harbour Köprüsü'nde hızla ilerleyen bir araç, karşı şeride geçerek zincirleme kazaya yol açtı.

4 araç ve bir otobüs birbirine girerken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polisten yapılan açıklamaya göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Ölenlerden birinin karşı şeride geçen aracın sürücüsü olduğu öğrenilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir