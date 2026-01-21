Rusya: ABD, Avrupa ve Ukrayna'dan istişarelere ilişkin bilgi bekliyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya, Ukrayna ile savaşlarında cepheyi ileri taşırken ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın barışa yönelik görüşmeleri konusunda bilgi bekliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

"ZAMANINDA ALACAĞIMIZI UMUYORUZ"

"Ukrayna krizinin çözüm sürecinin hangi durumda olduğuna" dair soruya Peskov, "Amerikalılar ve Avrupalılar arasında, Ukraynalılar ve Avrupalılar arasında çeşitli konularda yapılan istişarelerle ilgili bilgi almamız önemli. Bu konudaki önerileri duymamız önemli. Bunları zamanında alacağımızı umuyoruz." yanıtını verdi.

"UKRAYNA KRİZİYLE İLGİLİ KONULAR KAPALI ŞEKİLDE İSTİŞARE EDİLİYOR"

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İsviçre'nin Davos kasabasında yaptığı görüşmenin içeriğine dair bilgi vermek istemediğini belirterek, "Görüşme kamuoyuna kapalı şekilde yapıldı. Ukrayna kriziyle ilgili tüm konular kapalı şekilde istişare ediliyor." dedi.

VLADIMIR PUTIN, MAHMUD ABBAS İLE GÖRÜŞECEK

Sözcü Peskov, Putin'in yarın Moskova'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini ve Witkoff'u kabul edeceğini bildirdi.