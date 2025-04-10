Avustralya'da tüp bebek merkezinde embriyolar karıştı

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Avustralya’da skandal bir olay gerçekleşti....

Queensland’de faaliyet gösteren ülkenin en geniş kapsamlı tüp bebek merkezi olan Monash IVF'de transfer edilecek embriyolar karıştı.

Transferden sonra fark edilen olay, ülkede sağlık kuruluşlarının güvenilirliğini sorgulatan bir tepki zincirine yo açtı.

"ÜZGÜNÜZ"

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, söz konusu merkez, Brisbane’deki kliniklerinden birinde bir kadına “yanlışlıkla” başka bir embriyo transfer edilmesinin, diğer bir deyişle kadının bir başka kadının çocuğunu doğurmasının ardından yaşanan olaydan üzgün olduklarını açıkladı.

AYLAR SONRA FARK EDİLDİ

Yapılan hata, şubat ayında, anne-babanın geri kalan embriyoların bir başka tüp bebek sağlayıcısına transfer edilmesini talep etmesinin ardından tespit edildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, bu talebin ardından ebeveynlere ait beklenen sayıda embriyo bulunmadığı, çifte ait fazladan bir embriyonun kaldığının görüldüğü belirtildi.

"İNSAN HATASI KAYNAKLI"

Monash IVF, yapılan soruşturmanın bir başka ebeveynden alınan embriyonun “çözülerek” yanlışlıkla transfer edildiğini teyit ettiğini aktardı.

Söz konusu durumun “insan hatasından” kaynaklandığı ifade edilirken, bu durum çifte, tespit edildikten sonraki hafta içinde bildirildi.

"MÜNFERİT BİR OLAY" AÇIKLAMASI

Monash IVF tepe yöneticisi Michael Knaap, yaşanan karışıklık için özür dileyerek şirketin söz konusu anne-babaya destek olmayı sürdüreceğini söyledi.

Knaap, açıklamasında, “Monash IVF’de hepimiz yıkıldık; ilgili herkesten özür diliyoruz” diyerek ek denetimlerin yapıldığını ve bunun “münferit bir olay olduğundan emin olduklarını” savundu.

Kurum ayrıca olayın araştırılması talebinde bulunarak “her türlü tavsiyeyi tamamıyla uygulamaya bağlı olduklarını” belirtti.

Olay, bunun yanı sıra Queensland’in yardımcı üreme teknolojilerinden sorumlu düzenleyici kurumu olan Üreme Teknolojisi Akreditasyon Komitesi’ne de rapor edildi.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞ

Tüp bebek merkezi, ağustos ayında da hatalı bir genetik inceleme sırasında embriyoları yok ettiği iddialarının ardından 700’ü aşkın eski hastası ile 56 milyon dolarlık bir tazminat anlaşmasına varmıştı.

Kurumdan yapılan açıklamada arabulucu aracılığıyla anlaşmaya varıldığı belirtilmiş ancak olayın sorumluluğu kabul edilmemişti.