Avustralya'da silahlı saldırı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avustralya'nın Sidney kentindeki Bondi Plajı'nda silahı saldırı...

Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'na silahlı saldırı düzenlenirken polis, bölgeden uzak durulması yönünde uyarıda bulundu.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Avustralya polisi pazar günü yaptığı açıklamada, Sydney'deki Bondi Plajı'nda silah sesleri ve yaralanmalar olduğuna dair ihbarların ardından iki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

"BÖLGEDEN UZAK DURUN"

Yeni Güney Galler polisi X'te yaptığı bir paylaşımda, "Polis operasyonu devam ediyor ve insanları bölgeden uzak durmaya çağırmaya devam ediyoruz." dedi.

Saldırıda ayrıca 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

"BİR GÜVENLİK SORUNU VAR"

Başbakan Anthony Norman Albanese, "Bir güvenlik sorunu var, takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Sydney Morning Herald, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin Sözcüsü, "Bondi'de aktif bir güvenlik durumunun farkındayız. Bölgedeki insanları Yeni Güney Galler Polisi'nden gelen bilgilere uymaya çağırıyoruz." dedi.

"SALDIRI HANUKA KUTLAMALASI SIRASINDA OLDU"

Avustralya Yahudileri Yürütme Konseyi eş başkanı Alex Ryvchin, Sky News'e verdiği röportajda, silahlı saldırının gün batımında başlayan Yahudi bayramı Hanuka'yı kutlayan bir etkinlik sırasında sahilde meydana geldiğini söyledi.

Ryvchin, "Bu, Yahudi topluluğunun mutlu bir olayı kutlamak için bir araya geldiği en iyi hali. Eğer bu şekilde kasıtlı olarak hedef alındıysak, bu hiçbirimizin hayal bile edemeyeceği bir ölçekte bir şey. Korkunç bir olay" dedi ve basın danışmanının saldırıda yaralandığını ekledi.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG'DAN AÇIKLAMA

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Yahudilerin kutsal bayramı olan Hanuka'nın hedef alındığını söyledi.

Herzog, “Sidney’deki kız kardeşlerimiz ve erkek kardeşlerimiz, Bondi Plajı’nda Hanuka’nın ilk mumunu yakmaya giden Yahudilere yönelik son derece acımasız bir saldırıda, alçak teröristler tarafından saldırıya uğradı” ifadelerini kullandı.