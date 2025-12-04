Avustralya'dan Ukrayna'ya destek: 62,8 milyon dolarlık askeri yardım yapılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı duyurdu...

Bakanlık, Ukrayna'ya sağlanacak askeri yardım ve Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlara ilişkin açıklama yaptı.

62,8 MİLYON DOLAR TUTARINDA ASKERİ YARDIM

Açıklamada, Ukrayna'ya 33 milyon doları ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programına dahil olmak üzere 62,8 milyon dolar tutarında askeri yardım sağlanacağı belirtildi.

UKRAYNA'YA TOPLAM YARDIMLAR 1,1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Avustralya'nın Ukrayna'ya toplam yardımlarının yaklaşık 1,1 milyar dolara ulaştığı aktarılan açıklamada, ayrıca Rusya'nın gölge filosu olarak anılan gemilere yeni yaptırımlar duyuruldu.

Söz konusu yardım, NATO tarafından "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) kapsamında hazırlanan planın ardından geldi.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Trump, 11 Temmuz'daki açıklamasında, ülkesinin Ukrayna'ya silah sevkiyatını NATO aracılığıyla gerçekleştirmek için ittifakla anlaştığını ve bu silahların masrafını NATO'nun üstleneceğini belirtmişti.

Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç ve İsveç'in, NATO'nun PURL girişimi kapsamında, ABD'den temin edilecek 500 milyon dolarlık ortak bir askeri teçhizat ve mühimmat paketi ile Ukrayna'ya destek sağlayacakları bildirilmişti.

Kanada da Ukrayna'ya PURL kapsamında 143 milyon dolar tutarında askeri yardım sağlayacağını açıklamıştı.