Avustralyalı paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti

Uzay sınırından yaptığı atlayışla tanınan Felix Baumgartner, İtalya'nın orta kesimlerinde yer alan Marche bölgesindeki Porto Sant'Elpidio üzerinde motorlu yamaç paraşütünün kontrolünü kaybederek, bir otelin yüzme havuzunun yakınına çakıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Porto Sant'Elpidio Belediye Başkanı Massimiliano Ciarpella, gelen haberlere göre, Baumgartner'ın havadayken ani bir sağlık sorunu yaşamış olabileceğini belirterek, "cesaret ve ekstrem uçuşlara olan tutkunun sembolü" olan bu kişinin ölümü nedeniyle başsağlığı diledi.

UZAY SINIRINDAN ATLAYARAK REKOR KIRMIŞTI

"Korkusuz Felix" olarak bilinen Avusturyalı rekortmen, 2012 yılında özel kıyafetlerle Dünya'dan 38 km yüksekliğinden, uzay sınırından atlayarak ses hızını aşan ilk paraşütçü olmuştu.

Baumgartner, saatte 1.343 kilometreyi aşan bir hıza ulaşmıştı.

Avusturyalı eski askeri paraşütçü Baumgartner, aralarında Brezilya'daki Kurtarıcı İsa heykelinin de bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki uçaklardan, köprülerden, gökdelenlerden ve ünlü simge yapılardan binlerce atlayış gerçekleştirmişti.