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Avusturalya'da korkunç görüntü! Klozet kapağının altından yılan çıktı...

Avusturalya'da korkunç görüntü! Klozet kapağının altından yılan çıktı... Ülkenin doğusunda bulunan bir umumi tuvaletindeki klozette yılan bulundu. Yakalanan yılanın ülkeye özgü zehirli bir yılan olduğunu ifade etti.