İHA

Avusturalya'da tüyler ürperten bir olay yaşandı.

Umumi tuvalete giren bir kişi hayatının şokunu yaşadı.

Klozette yılan gördü

Kişiyi şaşırtan görüntü, klozet kapağının altında gizlenen yılan olldu.

Olayın ardından direkt olarak polis çağırıldı.

Polisin yılanın yakalanması için yabani hayat bakıcısı Tennille Banks’e haber verildi.

Zehirli yılan olduğu belirlendi

Banks, ülkenin doğu kıyısında haftalarca süren şiddetli fırtınaların ardından da etkili olan sıcaklıklar nedeniyle yılanların tuvaletlerde sık görülebildiğini söyledi.

Uzmanlar yılanın ülkeye özgü zehirli bir yılan olduğunu ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)