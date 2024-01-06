İHA
Avusturalya'da tüyler ürperten bir olay yaşandı.
Umumi tuvalete giren bir kişi hayatının şokunu yaşadı.
Klozette yılan gördü
Kişiyi şaşırtan görüntü, klozet kapağının altında gizlenen yılan olldu.
Olayın ardından direkt olarak polis çağırıldı.
Polisin yılanın yakalanması için yabani hayat bakıcısı Tennille Banks’e haber verildi.
Zehirli yılan olduğu belirlendi
Banks, ülkenin doğu kıyısında haftalarca süren şiddetli fırtınaların ardından da etkili olan sıcaklıklar nedeniyle yılanların tuvaletlerde sık görülebildiğini söyledi.
Uzmanlar yılanın ülkeye özgü zehirli bir yılan olduğunu ifade etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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