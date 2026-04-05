İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor

İstanbul genelinde akşam saatlerinde başlayan sis gece boyunca etkisini sürdürürken, yoğunluk nedeniyle şehrin simge yapıları görünmez hale geldi.
BOĞAZ ÇEVRESİ VE YÜKSEK NOKTALAR SİS ALTINDA
Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Yoğun sisle birlikte Çamlıca Camii’nin minareleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kuleleri tamamen sis bulutları altında kalarak gözden kayboldu.
Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Kuleli sahilinden çekilen görüntülerde, sisin Boğaz çevresinde ve kentin yüksek noktalarında oluşturduğu yoğunluk gözlemlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)