Avusturya'da bir camiye silahlı saldırı düzenlendi

Avrupa Birliğine yönelik kitlesel ve orantısız göçlerin büyük etkisiyle Avrupa ülkelerinin bazı kesimlerinde İslamofobik ve ırkçı eğilimler görülüyor.

Bu durum zaman zaman göçmen karşıtı eylemlerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletinde bir camiye silahlı saldırı gerçekleşti.

Avusturya'nın kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, polis, saldırının Hollabrunn kentinde yer alan Arnavutluk Kültür Derneğine ait bir camiye yapıldığını açıkladı.

CAMİDE KİMSE YOKTU

Açıklamada, gece yarısı gerçekleşen saldırı sırasında camide kimsenin bulunmadığı belirtildi.

FAİLLER BELİRSİZ

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, faillerin kimliğine ilişkin henüz herhangi bir ipucu bulunmadığı ve saldırının arkasında aşırılıkçı bir amacın olup olmadığının da araştırıldığı bildirildi.

DERNEK AÇIKLAMA YAPTI

Dernek Başkan Yardımcısı Resul Ademi, yaptığı açıklamada, bugüne kadar kimseyle bir sorun yaşamadıklarını ve saldırıdan dolayı şoke olduklarını belirtti.

Ademi, dini kurumlar için daha fazla koruma gerektiğini ifade etti.

Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) 17 Aralık'ta, geçen haftalarda kurumu hedef alan nefret mesajları ve tehdit mektuplarının arttığını açıklamıştı.