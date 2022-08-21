Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
390.877
1.71%
BTXN Coin
5.66
-2.41%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    Avusturya’da 'Ukrayna halkına merhamet yok' paylaşımı yapan Rus diplomata tepkiler

    Rusya'nın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Mikhail Ulyanov'un, Zelensky'nin ülkesine ABD'den gelen silah desteğiyle ilgili paylaşımına yorumu tepki çekti.
    • 21.08.2022 - 02:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avusturya’da 'Ukrayna halkına merhamet yok' paylaşımı yapan Rus diplomata tepkiler

    Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Mikhail Ulyanov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin ABD’den ülkesine yapılan silah desteğine ilişkin Twitter’dan yaptığı paylaşıma yönelik "Ukrayna halkına merhamet yok." yorumunda bulunması, Avusturya’da tepkilere yol açtı.

    "Bu bir soykırım çağrısı"

    AA'nın haberine göre; Viyana'daki Ukrayna’nın temsilcileri, Ulyanov’un ifadelerini "soykırım çağrısı" olarak yorumladı.

    Bunun üzerine Avusturya Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklama yaparak, Rus diplomat Ulyanov'a tepki gösterdi.

    Bakanlık, açıklamada, ifade özgürlüğünden yana olunduğunu ancak "bu tür kışkırtıcı söylemlere de kararlı bir şekilde karşı durduklarını" bildirdi.

    Avusturya’da Ukrayna halkına merhamet yok paylaşımı yapan Rus diplomata tepkiler #1

    Rus diplomat, Bakanlığa çağrılacak

    Viyana'da yaklaşık 18 aydır süren İran nükleer müzakerelerinde Rusya heyetinin başkanlığını da yapan diplomatın yarın Dışişleri Bakanlığına çağrılacağı da ifade edildi.

    Tepkiler sonrasında paylaşımını silen Rus diplomat Ulyanov da ifadelerinin çarpıtıldığını belirterek Zelenskiy’nin ABD’den silah alarak diplomasi yerine savaşı tercih ettiğini bu nedenle halkına merhamet etmediğini anlatmaya çalıştığını savundu.


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Ünlü oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti
    Gündem

    Ünlü oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti

    12 Dev Adam, Yunanistan'a mağlup oldu
    Basketbol

    12 Dev Adam, Yunanistan'a mağlup oldu

    Görüş Bildir