Avusturyalı fenomen ormanda bir çantanın içinde ölü bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avusturya vahşi bir cinayetle çalkalanıyor...

31 yaşındaki internet fenomeni Stefanie Pieper, sosyal medyada yayınladığı makyaj, moda ve şarkı videoları ile tanınıyordu.

23 Kasım'da bir Noel partisine katılan Avusturyalı ünlü, ortadan kayboldu.

Ülke basınındaki haberlere göre güzel fenomen, vahşi bir cinayete kurban gitti.

ORMANA GÖMÜLÜ BİR ÇANTANIN İÇİNDE BULUNDU

Kronen Zeitung gazetesine referans veren Fox News Digital haberine göre, eski erkek arkadaşı itirafta bulunduktan sonra genç kadının bedeni, Sloven ormanında bir çantanın içinde bulundu.

Erkek arkadaş itirafında; kadını boğduğunu, cesedi bir çantaya koyup ormana gömdüğünü söyledi, daha sonra ise yetkililere bedenin konumunu verdi.

EVE SAĞ SALİM VARMIŞTI

Pieper, partiden ayrıldıktan sonra bir arkadaşına gönderdiği mesajında eve vardığını yazmış, hemen ardından ise evin merdivenlerinde birinin olduğunu söylemişti.

Talihsiz kadının komşuları ifadelerinde, kavga sesi duyduklarını ve eski erkek arkadaşı binada gördüklerini dile getirdi.

ARABASINI YAKTI

Akrabaları ve iş arkadaşları tarafından polise hakkında kayıp ihbarı yapılmış olan Pieper'ın 31 yaşındaki eski erkek arkadaşı, Slovenia'da kendi arabasını yakarken tutuklandı ve Avusturya'ya götürüldü.