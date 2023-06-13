Azerbaycan basını: Türkiye'yle kardeşlik, çok önemli bir aşamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini yazan Azerbaycan merkezli gazeteler, iki kardeş ülkenin tarihi bağlara sahip olduğunun altını çizdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta halkın oylarıyla yeniden göreve gelmesinden sonra Azerbaycan'a resmi ziyarette bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) programından sonra Bakü'ye geçen Erdoğan, burada Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev tarafından karşılandı.

Azerbaycan basını, Erdoğan ile Aliyev'in tekrar bir araya gelmesine geniş yer ayırdı.

Azerbaycan-Türkiye kardeşliği vurgusu

Azernews adlı internet sitesi, "Azerbaycan-Türkiye kardeşliği parlaklığının çok önemli aşamasında." diye yazdı.

İki kardeş devlet arasındaki tarihi kardeşlik ilişkilerinin yüzyıllardır süregeldiğine vurgu yapıldı.

Buna örnek olarak, iki devletin gerek içişlerinde gerekse uluslararası arenada sergilediği dayanışma gösterildi.

Erdoğan'ın ziyaretlerine yer verdiler

Azertag'ın haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Fahri Hıyaban, Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ettiği, ayrıca bu ülkenin ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarına gittiği notu paylaşıldı.

News.az'da yer alan haberde, Bakü'nün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve First Lady Emine Erdoğan onuruna devlet resepsiyonuna ev sahipliği yaptığı kaydedildi.

Bakü'de Erdoğan-Aliyev görüşmesi

Erdoğan ile Aliyev'in görüşmesine değinen Trend haber ajansı ve Oxu.az sitesi, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında baş başa görüşme başladı." ifadesini kullandı.