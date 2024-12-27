Azerbaycan, Çeçenistan'dan özür ve tazminat talep etti

İHA

Azerbaycan Hava Yolları'nın (AZAL) Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği kazada, 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi mucizevi bir şekilde kurtulmuştu.

Kazanın ön inceleme raporunda uçağın, Rus hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzeyle vurulduğu ortaya çıktı.

Feci kazanın ardından Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, hayatını kaybedenlere ve yaralananların ailelerine maddi yardımda bulunmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

"ÖZÜR VE TAZMİNAT TALEP EDİYORUZ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın herhangi bir yardıma ihtiyacı olmadığı ve gerekli yardımların sağlandığı belirtilerek, “Gerçeğin kabul edilmesini, özür dilenmesini ve gerekli tazminatın ödenmesini talep ediyoruz.” denildi.

"KAZAKİSTAN İLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

Azerbaycan yetkilileri, kazanın nedenlerini araştırmak üzere Kazakistanlı yetkililerle iş birliği içinde olduklarını duyurdu.

Kazada uçakta bulunan 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi sağ olarak kurtarılmıştı. Kazanın ardından 4 kişinin cansız bedeni ve 14 yaralı, dün Azerbaycan’a getirilmişti.