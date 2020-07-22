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    Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

    Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
    • İHA
    • 22.07.2020 - 20:00
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    Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz bölgesinde yer alan Ağdam köyündeki Azerbaycan mevzileri üzerinde Ermenistan'a ait insansız hava aracının (İHA) keşif uçuşu yaparken tespit edildiği belirtildi.

    ERMENİ İHA'SI KEŞİF UÇUŞU YAPARKEN TESPİT EDİLDİ

    Açıklamada, X-55 tipi İHA'nın Azerbaycan askerleri tarafından açılan ateşle imha edildiği bildirildi.

    Bugün düşürülen İHA'nın son iki gün içinde imha edilen üçüncü İHA olduğu vurgulandı.

    Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü #1

    Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü #2

    Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü #3

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