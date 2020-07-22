- En Son Haber
- Dünya Haberleri
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
- İHA
- 22.07.2020 - 20:00
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz bölgesinde yer alan Ağdam köyündeki Azerbaycan mevzileri üzerinde Ermenistan'a ait insansız hava aracının (İHA) keşif uçuşu yaparken tespit edildiği belirtildi.
ERMENİ İHA'SI KEŞİF UÇUŞU YAPARKEN TESPİT EDİLDİ
Açıklamada, X-55 tipi İHA'nın Azerbaycan askerleri tarafından açılan ateşle imha edildiği bildirildi.
Bugün düşürülen İHA'nın son iki gün içinde imha edilen üçüncü İHA olduğu vurgulandı.