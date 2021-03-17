Azerbaycan, Ermenistan'a Rus gazı sevkiyatına izin verdi

Rus enerji şirketi Gazprom'un geçici bir süreliğine Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a doğal gaz sevk edeceği bildirildi.

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Kafkasya-Transkafkasya boru hattının üç haftalığına bakıma alınacağını açıkladı.

DEVKİYAT AZERBAYCAN ÜZERİNDEN YAPILACAK

Söz konusu bakım çalışmaları nedeniyle, Rusya'dan Ermenistan'a doğal gaz sevkiyatının Azerbaycan üzerinden yapılacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, "Söz konusu sevkiyat için Azerbaycan Milli Petrol Şirketi SOCAR ile kısa vadeli sözleşme imzalanmıştır. Bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra, gaz tekrardan Rusya ve Gürcistan sınırını takip eden eski güzergahtan taşınacak." ifadeleri kullanıldı.

Gazprom, Ermenistan'a 2020'de 2,2 milyar metreküp doğal gaz sevk etmişti.