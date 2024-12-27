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AA

Azerbaycan ile Rusya arasında gerilim tırmanıyor...

Olayda, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Hava Yolları'na ait ‘Embraer 190’ tipi yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

Olay sonrası uçağın, Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü iddiaları ortaya atıldı.

İddialar üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Soruşturmanın sonuçlarından önce herhangi bir hipotez ortaya atmak yanlış olur. Elbette bunu yapmayacağız. Kimse yapmamalı. Soruşturma tamamlanana kadar beklememiz gerekiyor." ifadesinde bulundu.

Yaşananlar sonrası dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı..

7 KENTE UÇUŞLAR DURDURULDU

AZAL'dan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'da düşen uçakla ilgili ön soruşturmanın sonuçları ve uçuş güvenliği dikkate alınarak, nihai soruşturma tamamlanana kadar Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale'ye uçuş gerçekleştirilmeyecek.

Moskova, St. Petersburg, Yekaterinburg, Astrahan, Kazan ve Novosibirsk istikametindeki uçuşlar ise uçuş güvenliği kuralları göz önünde bulundurularak sürdürülecek.

NE OLMUŞTU

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

Kazada, 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

Açıklamada Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.