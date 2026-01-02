İsviçre'de 47 can alan yangının başladığı anın görüntüleri ortaya çıktı

- İsviçre'deki Crans-Montans kayak merkezinde yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan yangının görüntüleri ortaya çıktı.
- Yangının bir 'servis şovu' sırasında, personelin kullandığı maytaplı aksesuarlar nedeniyle başladığı iddia edildi.
- 47 kişinin öldüğü olay sonrası İsviçre polisi soruşturma başlattı.
İsviçre'de, Crans-Montans kayak merkezindeki yılbaşı kutlamaları sırasında yaşanan yangın trajedisine dair yeni haberler geldi.
YANGININ BAŞLANGICI KAYDEDİLDİ
Eğlence sırasında çıkan yangının nasıl başladığını kaydeden video görüntüleri ortaya çıktı.
BAŞLANGIÇ SEBEBİ KONUŞULDU
Eğlencenin yer aldığı barda başlayan yangınla ilgili çıkış sebebinin, bir 'servis şovu' olduğu iddia edildi.
Görgü tanıkları, servis personelinin başlarındaki maytaplı aksesuarlar ve şampanya şişelerindeki yanar vaziyetteki maytapların tavanı tutuşturduğunu öne sürüyor.
Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, iddiaları doğrular halde.
47 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Crans-Montans kayak merkezindeki yangında 47 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda insan da yaralanmıştı.
EKİPLERDEN YOĞUN MÜDAHALE
Saat gece 1 buçukta başladığı söylenen yangının ardından kurtarma ekipleri yoğun miktarda bölgeye intikal etti.
İntikal edenler arasında helikopter ve çok sayıda ambulans bulunuyor.
KAYAK MERKEZİ ÜZERİNDE UÇUŞ YASAĞI
Olayın ardından tamamen kapatılan bölgenin üzerinde uçuş yasağı da getirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İsviçre polisinin, faciaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.