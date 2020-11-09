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    Azerbaycan ordusu, 23 köyü daha işgalden kurtardı

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.11.2020 - 12:52
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 13:35
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    Azerbaycan ordusu, 23 köyü daha işgalden kurtardı

    İşgal altındaki topraklarını geri almak için operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, ilerlemeye devam ediyor.

    Başarılı operasyonlar sonucu birçok köyde kontrol sağlanırken, 23 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı.

    KURTARILAN KÖYLER

    "Fuzuli'nin Gobu Dilağarda, Yal Pirahmetli, Yukarı Yağlıvend, Dilağarda, Seyid Mahmudlu ve Elesgerli, Hocalı'nın Demirciler, Çanakçı, Medetkend ve Sığnak, Hocavend'in Susanlık, Domi, Tuğ, Akaku ve Azıh, Cebrail'in Hüseynalılar, Söyüdlü ve Aşağı Sirik, Gubadlı'nın Yukarı Mollu, Aşağı Mollu ve Hocik, Zengilan'ın Keçikli ve Ördekli köyleri."

    İLHAM ALİYEV: KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından açıklama yaparak, "Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

    Azerbaycan ordusu, 23 köyü daha işgalden kurtardı #1

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