Alpaslan Bayraktar: Göllere ve göletlere yüzer GES’ler yapılabilecek Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kabul edilen kanun teklifi ile ilgili bilgi verdi.

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM’de kabul edilen Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kanun teklifi ile barajlardaki kullanılabilir rezervuar alanlarına güneş enerjisi santralleri kurulabileceğini ifade eden Bakan Bayraktar, sadece barajlara değil göllere ve göletlere de yüzer GES’ler yapılabileceğini aktardı.

Bakraktar'ın verdiği bilgilere göre, dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulama, Türkiye'yi her yıl 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji kurulu gücü hedeflerine bir adım daha yaklaştıracak.

"Her yıl 5 bin megavat"

Bakan Bayraktar’ın kanun teklifine ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

Hedefimiz, her yıl 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji kurulu gücünü devreye almak. Özellikle güneşte 3 bin 500 megavat, rüzgarda da bin 500 megavatlık olacak şekilde. Önümüzdeki 12 yıl boyunca toplam 60 bin megavatlık bir yeni kurulu güce ulaşmak istiyoruz. Meclisimize sunulan kanun teklifini de bu bağlamda değerlendiriyoruz.

Dünyadaki benzer örnekler

Bu düzenleme ile barajlardaki kullanılabilir rezervuar alanlarına güneş enerjisi santralleri kurulabilecek. Sadece barajlara değil göllere ve göletlere de yüzer GES’ler yapılabilecek. İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile meri kanun çerçevesinde kalan kıyı ve sahil şeritleri kapsam dışında olacak. Dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulama, bizi her yıl 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji kurulu gücü hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracak.

"7/24 karbonsuz yeşil enerji"

EÜAŞ’ın işlettiği barajlardaki kullanılabilir rezervuar alanlarının belirli kısımlarına GES kurulması Kesintisiz karbonsuz elektrik arzı anlamına geliyor. Bu da iklim değişikliği ile mücadelede ekonominin karbon fiyatlama yükünün azaltılmasına olumlu katkılar sunacaktır.

"LNG olarak pazarlanabilecek"

Meclis'e sunulan kanun teklifinde bir diğer konu da doğalgaz ticaretiyle ilgili. Ülkemizi doğalgazda bir ticaret merkezi haline getirmek gibi bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda bu kanun teklifiyle hem yerli hem de ithal ettiğimiz doğalgazı ülkemizde sıvılaştırabileceğiz. Böylece doğalgazı LNG olarak doğrudan ve kolayca pazarlayabilmemizin önü açılacak.

"Destek 15 milyon liraya çıktı"

Kanun teklifiyle ayrıca verimlilik artırıcı projelere verdiğimiz destek üst limiti olan 5 milyon lira kaldırılıyor. Destek 1,5 milyon liradan 15 milyon liraya çıkıyor. Ağırlıklı olarak bakanlığımızı ve enerji alanını ilgilendiren bu kanun teklifinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)