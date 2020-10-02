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    Azerbaycan ordusunun Ermenistan askerlerini vurma anı

    İHA'larla gerçekleştirilen etkili operasyonlarda Ermenistan askerleri vuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 11:12
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    Azerbaycan ordusunun Ermenistan askerlerini vurma anı

    Azerbaycan, saldırıları başlatan Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor.

    Operasyonların görüntüleri, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılıyor.

    AZERBAYCAN'DAN İHA'LI OPERASYON

    İnsansız Hava Araçları ile (İHA) gerçekleştirilen son operasyonda, saldırı hazırlığındaki Ermenistan askerleri vuruldu.

    Operasyonda Ermenistan'a ait askeri araçlar da hedef alındı.

    Azerbaycan ordusu tarafından vurulan Ermeni askerleri ViDEO

    Azerbaycan ordusunun Ermenistan askerlerini vurma anı #1

    Azerbaycan ordusunun Ermenistan askerlerini vurma anı #2

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