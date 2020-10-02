- Haberler
- Dünya Haberleri
- Azerbaycan ordusunun Ermenistan askerlerini vurma anı
Azerbaycan ordusunun Ermenistan askerlerini vurma anı
İHA'larla gerçekleştirilen etkili operasyonlarda Ermenistan askerleri vuruldu.
- Haber Merkezi
- 02.10.2020 - 11:12
Azerbaycan, saldırıları başlatan Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor.
Operasyonların görüntüleri, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılıyor.
AZERBAYCAN'DAN İHA'LI OPERASYON
İnsansız Hava Araçları ile (İHA) gerçekleştirilen son operasyonda, saldırı hazırlığındaki Ermenistan askerleri vuruldu.
Operasyonda Ermenistan'a ait askeri araçlar da hedef alındı.
Azerbaycan ordusu tarafından vurulan Ermeni askerleri ViDEO