Windows 11 Microsoft'un elinde patladı: Büyük çoğunluk hala Windows 10'da Kullanım istatistiklerine baktığımızda kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun hala Windows 10 tercih ettiğini görüyoruz. Windows 11 kullanım oranı ise düşmeye devam ediyor.

ensonhaber.com

Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11'i 2021 yılında kullanıma sunmuştu. Birçok yeni özellikle gelen işletim sistemi, son zamanlarda kullanıcı kaybetmeye başladı.

Statcounter'a göre, Nisan 2024'te Windows 11'in pazar payı yüzde 0,97 düşerek yüzde 25,68 oldu.

Kullanıcılar Windows 10 tercih ediyor

Windows 11'den vazgeçen kullanıcıların tercihi ise Windows 10 oldu. Bundan tam 9 sene önce piyasaya sürülen Windows 10, şu anda pazarın yüzde 70'lik bölümünü oluşturuyor.

Windows 11 neden tercih edilmiyor

Aslına bakacak olursak, kullanıcıların Windows 11'den vazgeçmesinin birkaç nedeni var.

Örneğin Microsoft, Windows 11'i tanıttıktan sonra Android uygulamalar için destek vereceğini açıklamıştı. Şirket, geçtiğimiz aylarda ise bu projenin iptal edildiğini duyurdu.

Son zamanlarda ise şirket, Windows 11'in içerisine reklam yerleştirmeye başladı ve kullanıcıların tepkisiyle karşılaştı.

Yeni yayınlanan güncelleme, Windows 11 Başlat menüsünün “Önerilenler” bölümünde Microsoft Store'daki uygulamaların reklamının yapılmasını sağlıyor.

Windows 11 reklamları nasıl kapatılır

Eğer KB5036980 güncellemesini yüklediyseniz ve Başlat menüsünde karşınıza reklamlar çıkıyorsa, bu özelliği devre dışı bırakmanız mümkün.

Ayarlar > Kişiselleştirme > Başlat yolunu izleyin.

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