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Azerbaycan seçime gidiyor: Karabağ'da ilk kez sandık kurulacak

Azerbaycan seçime gidiyor: Karabağ'da ilk kez sandık kurulacak Azerbaycan'da halk 7 Şubat'ta erken cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına giderken 30 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ'da ilk kez sandık kurulacak. Askeri ve siyasi pek çok başarıya imza atan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev seçimin favorisi.